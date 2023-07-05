لاعب لايبزيج يحل أزمة محمد صلاح في ليفربول قبل أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت تقارير بريطانية بأن نادي ليفربول حل أزمة الدولي المصري محمد صلاح، قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا القادمة التي ستقام في كوت ديفوار 2024.

وأوضحت أن النادي مر بعدة تجارب غير جيدة في الفترات الماضية، وقد تكون انتهت بالتعاقد مع اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب لايبزيج الألماني.

وعانى ليفربول في الفترة التي تشهد إقامة مباريات كأس أمم أفريقيا شهر يناير خصوصاً في الفترة الماضية التي شهدت تواجد المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا، إذ أهدر عدداً كبيراً من النقاط.

وأكد موقع "إمباير أوف ذا كوب": تحسن الوضع الآن في ليفربول، إذ بقى محمد صلاح وحيداً من اللاعبين متوقع مشاركتهم في كأس أمم أفريقيا، لكن الهداف التاريخي للنادي قد يغيب عن شهر يناير بأكمله، وهو الذي يشهد مباريات (الريدز) مع أرسنال وتشيلسي بالإضافة إلى بورنموث وبيرنلي، ويبدو الشعور العام لدى أنصار الفريق أن أهداف ليفربول ستغيب في المباريات الأربع".

وشدد: "لكن كشافة النادي والقسم الرياضي تداركوا الأمر وحاولوا إيجاد حل للمعضلة التي من الممكن أن تظهر بعد 6 أشهر من خلال التعاقد مع سوبوسلاي، كونه يلعب في خانة الجناح الأيمن، بعدما شارك في 32 مباراة بهذا المركز مع لايبزيج الموسم الماضي".

وواصل التقرير حديثه: "إحصائيات دومينيك تدل على مناسبته لشغل دور صلاح عندما يسافر الأخير إلى كوت ديفوار، صحيح أن تعويض أهداف المصري أمر ليس بالهين، لكن على الأقل قد يساهم سوبوسلاي بخروج ليفربول من تلك الفترة بأقل الخسائر".

في سياق متصل، كشفت لعبة "فانتازي بريميرليج" عن سعر النجم المصري محمد صلاح في اللعبة خلال الموسم الجديد، حيث سيبدأ بسعر 12.5 مليون إسترليني، مع ترشح السعر للزيادة كلما تألق مع فريقه وأحرز نقاط أكثر لمتابعيه.