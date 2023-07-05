الأهلي يبحث عن الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري أمام الإسماعيلي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى تحت القيادة الفنية للسويسرى مارسيل كولر مباراة أمام نظيره الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة الـ 18 المؤجلة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويسعى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي الى الوصول للنقطة 77 في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، من أجل حسم البطولة.

ويواجه فريق الأهلى نظيره الإسماعيلى فى الثامنة والنصف مساء اليوم بإستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتذاع مباراة الأهلى والإسماعيلي على شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة، فيما تبث اللقاء عبر شاشتها أون تايم سبورتس 1.

الأهلى يقترب من التتويج ببطولة الدوري المصري

ويقترب الأحمر من حصد لقب بطولة الدوري المحلي، والذي يعتلي صدارته برصيد ٦٩ نقطة، بينما يأتي الزمالك رابعًا في جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد ٥٩ نقطة.

وخاض الأهلي خلال المنافسات المحلية بالدوري حتى الآن ٢٧ مواجهة، بينما لعب الأبيض ٣١ لقاء.

ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية على صعيد الأندية.

كأس مصر..

وعلى صعيد مسابقة كأس مصر، فازالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 6 ـ 1 في المباراة التى جمعتهعما مساء أمس الثلاثاء لحساب منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر، والتي يسعى الأبيض من خلالها إلى التتويج باللقب لحفظ ماء الوجه وإنقاذ موسمه المحلي بعد تأكد خسارته لمسابقة الدوري الممتاز كذلك الخروج من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولعب الزمالك بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - شيكابالا.

في الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

وخلال مشوار الأبيض بالنسخة الحالية من مسابقة كأس مصر نجح فريق الزمالك في الفوز على بروكسي في دور ال٣٢ بثلاثية لهدفين، قبل أن يفوز على فاركو في دور الثمانية بثلاثية مقابل هدف.

بينما نجح الأهلي في التأهل إلى دور ال ١٦ من المسابقة المحلية ليلا في الداخلية، بعدما تغلب على منتخب السويس بهدف من دون رد.