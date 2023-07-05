موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية المواجهة المرتقبة بين فريق الأهلي ونظيره الإسماعيلي مساء اليوم، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الدوري المصري

ويلتقي فريق الأهلى أمام نظيره الإسماعيلى فى الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والإسماعيلى

وتذاع مواجهة الأهلي والإسماعيلي على قناة أون تايم سبورتس فى إطار الجولة الـ 18 المؤجلة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2022 ـ 2023.

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق المقاولون العرب بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وبهذا الفوز العريض يتأهل الفارس الأبيض رسميا إلى دور نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الرياضي ليضرب موعدا مع فريق بيراميدز.

تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب

وخاض الفارس الأبيض مباراة ربع نهائي كأس مصر بتشكيل مكون من:

فى حراسة المرمى: محمد صبحي.

فى خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

فى خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"

فى خط الهجوم: محمود عبدالرازق "شيكابالا" – سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

وجاء على دكة البدلاء كل من:

محمد نديم وأحمد محمود وعمرو السيسي ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسامسون أكينولا وعلي ياسر وناصر منسي.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباراة الأهلى والإسماعيلي

1- الأهلي 69 نقطة

2- بيراميدز 67 نقطة

3- فيوتشر 58 نقطة

4- الزمالك 56 نقطة

5- المصري البورسعيدي 44 نقطة

6- المقاولون العرب 43 نقطة

7- إنبي 42 نقطة من 32 مباراة

8- الاتحاد السكندري 42 نقطة

9- فاركو 41 نقطة

10- سموحة 36 نقطة

11- البنك الأهلي 35 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة

13- الإسماعيلي 34 نقطة

14- أسوان 33 نقطة

15- طلائع الجيش 33 نقطة

16- الداخلية 32 نقطة

17- غزل المحلة 32 نقطة

18- حرس الحدود 21 نقطة