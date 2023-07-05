شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتواصل مع أحمد بلحاج للإطمئنان على حالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الجهاز الطبي للزمالك اتصالات مستمرة مع المغربى أحمد بلحاج للإطمئنان على حالته،بعد غيابه عن التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية لمعاناته من الإصابة بفيروس كورونا حسبما أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة.

ووضع الجهاز الطبي برنامجاً علاجياً مكثفاً للمغربى أحمد بلحاج لتنفيذه، من أجل الشفاء والعودة سريعاً إلى التدريب الجماعى ،لا سيما أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني يحتاج،إلى جميع العناصر في الفريق.

من جانبه كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، سبب انقطاع المغربي أحمد بلحاج لاعب الفريق عن التدريبات الجماعية لفريقه الفترة الماضية، ولم ينتظم في التدريبات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك.

وقال عبد الواحد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن أحمد بلحاج مصاب بفيرس كورونا، وهذا سبب تغيبه عن تدريبات الزمالك، مشيرًا إلي أنه من المتوقع أن يعود اللاعب للانتظام في تدريبات الفريق عقب الانتهاء من مواجهة المقاولون العرب غدًا الثلاثاء فى مسابقة كأس مصر.

وأضاف مدير الكرة بالزمالك، أن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق يتابع مع أحمد بلحاج حالته الصحية، حتى يشفي من فيرس كورونا الذى تعرض له.