شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضع 3 شروط أمام الأندية قبل فتح باب القيد الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، 3 شروط أمام الأندية لفتح باب القيد وتسجيل صفقاتها الجديدة، وأكد مصدر في الجبلاية أن مستحقات الحكام ورخص الأندية المحترفة وسداد المديونية شرط اتحاد الكرة لفتح القيد أمام الأندية.

واستقر اتحاد الكرة على فتح باب الانتقالات الصيفية بعد انتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز بـ24 ساعة فقط، حتى يتسنى للأندية قيد لاعبيها الجدد والدخول بهم فى معسكر إعدادى للموسم الجديد.

ورفض اتحاد الكرة، في وقت سابق، الاستجابة لمطالب فتح باب القيد بشكل استثنائي قبل انتهاء مسابقة الدوري، وصمم على اتخاذ هذا الإجراء في وقته الطبيعي بعد انتهاء المسابقة.

ويأتي هذا القرار فى صالح نادي الزمالك الذى يستهل مشاركته في البطولة العربية للأندية بالسعودية 28 يوليو، حيث ينتهى الدوري حسبما أعلنت رابطة الأندية 26 يوليو، وبالتالي يحق للفريق الأبيض قيد صفقاته الجديدة والدفع بها في البطولة العربية.