شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: فتح مفاوضات ضم إمام عاشور للأهلى مرهون بموافقة كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير حقيقة وجود مفاوضات بين الأهلى وإمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى الحالى والزمالك السابق.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "بسمع بعض الناس بتقول الأهلى لازم ما يتعاقدش مع إمام عاشور وبقولهم ليه لأ، الأهلى فيه مدرب هو اللى يقول القرارات الفنية".

وتابع شوبير: "الأهلى ينتظر قرار مارسيل كولر بعد عرض اسم أمام عاشور وحال موافقة المدرب السويسرى على ضم اللاعب سيدخل مسئولو القلعة الحمراء فى مفاوضات للتعاقد مع اللاعب بينما لو رفض كولر لن يضم الأهلى اللاعب".

ويجتمع إمام عاشور فى الساعات المقبلة مع مسئولى نادى ميتيلاند لمعرفة موقف النادى الدنماركى من إنهاء التعاقد والسماح له بالرحيل لفريق آخر.