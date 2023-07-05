شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: فتح مفاوضات ضم إمام عاشور للأهلى مرهون بموافقة كولر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير حقيقة وجود مفاوضات بين الأهلى وإمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى الحالى والزمالك السابق.
وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "بسمع بعض الناس بتقول الأهلى لازم ما يتعاقدش مع إمام عاشور وبقولهم ليه لأ، الأهلى فيه مدرب هو اللى يقول القرارات الفنية".
وتابع شوبير: "الأهلى ينتظر قرار مارسيل كولر بعد عرض اسم أمام عاشور وحال موافقة المدرب السويسرى على ضم اللاعب سيدخل مسئولو القلعة الحمراء فى مفاوضات للتعاقد مع اللاعب بينما لو رفض كولر لن يضم الأهلى اللاعب".
ويجتمع إمام عاشور فى الساعات المقبلة مع مسئولى نادى ميتيلاند لمعرفة موقف النادى الدنماركى من إنهاء التعاقد والسماح له بالرحيل لفريق آخر.
وبناء على اجتماع عاشور مع مسئولى ميتيلاند سيحدد اللاعب مصيره من العروض التى تلقاها مؤخرا ومن بينها أندية مصرية.
وانضم عاشور إلى ميتيلاند بعقد يمتد حتى صيف 2027 فى الساعات الأخيرة من سوق انتقالات يناير، وتألق مع فريقه فى المباريات الأولى قبل أن تبعده الإصابة عن الفريق لنهاية الموسم.
عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.
وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.
وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.
ولعب إمام عاشور 5 مباريات في الدوري الدنماركي، وسجل هدفا وحيدا.
كما خاض مباراتين في الدوري الأوروبي، وسجل هدفا أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي.
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