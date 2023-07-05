شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستدرج الإسماعيلى الليلة لاستعادة الانتصارات وحسم الدرع الـ43 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مباراة قوية وصعبة عندما يلتقي مع الإسماعيلي في الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد برج العرب، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، في مباراة صعبة على الفريقين نظرا لطموح الفريقين المتضاربة من مواجهة الليلة.

ويرغب فريق الأهلي في تحقيق الفوز من أجل استعادة انتصارات والاقتراب خطوة نحو تحقيق درع الدوري للمرة الـ43 في تاريخه وبعد غياب موسمين، لاسيما بعدما تعادل مع فيوتشر في المباراة الأخيرة، فيما يبحث الإسماعيلي عن تحقيق نتيجة إيجابية لتكون طوق نجاة نحو تأكيد بقاؤه في دوري الأضواء والشهرة.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 69 نقطة من لعب 27 مباراة، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة من لعب 31 مباراة، حيث يحتاج الأهلي إلى 8 نقاط لضمان التتويج بدرع الدوري بشكل رسمي.

وحث مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه على ضرورة تحقيق الفوز على الإسماعيلي وعدم النظر إلى نوع المنافس أو الظروف المحيطة للمباراة، محذرا اللاعبين من قوة الإسماعيلي الذي سيقدم أفضل مستوى له من أجل الحفاظ على حظوظه في البقاء بالدوري الممتاز والهروب من منطقة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

وطالب كولر لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الخصم وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس وضرورة حسم المباراة مبكرا وعدم الانتظار حتى الأمتار الأخيرة من عمر المباراة، وهو ما يتسبب في ضغط ذهني وبدني على اللاعبين.

وحرص كولر على مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بفريق الإسماعيلي خلال اليومين الماضيين، من أجل معرفة أسلوب لعب الدراويش وطريقته في حالة الهجوم والدفاع وخلال الاستحواذ على الكرة وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع ومروان عطية واليو ديانج وأفشة في الوسط، ومحمود كهربا وحسين الشحات وبيرسي تاو في الهجوم.

على جانب آخر، يدخل فريق الإسماعيلي مباراة الأهلي اليوم وطموحه في حصد الثلاث نقاط من أجل تأكيد بقاؤه في الدوري الممتاز، وعدم الانتظار حتى آخر جولتين من عمر المسابقة، من أجل رفع الضغط العصبي عن لاعبيه من تأخر حسم البقاء في الدوري الممتاز.

وعقد حمزة الجمل جلسات متواصلة مع لاعبيه من أجل تحفيزهم على تقديم مستوى قوي أمام الأهلي وعدم ادخار نقطة عرق من أجل خدمة فريقهم، وضرورة الاستفادة من حالة الإجهاد البدني الذي يضرب لاعبي الأهلي من ضغط المباريات وخوض عدد كبير من اللقاء في وقت ضيق.

وحرص حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على مراقبة فريق الأهلى خلال مباراته الماضية أمام فيوتشر، لدراسة نقاط القوة والضعف في المارد الأحمر، من أجل وضع الخطة المناسبة لمباراة اليوم التي يستهدف خلالها تحقيق الفوز والثلاث نقاط أو الخروج بنقطة على الأقل تساهم في إبعاد الفريق عن مناطق الهبوط.

ويستعيد الإسماعيلى خدمات ظهيره الأيمن كريم عرفات أمام الأهلى، حيث غاب كريم عرفات عن الدراويش في مباراته الماضية أمام فريق أسوان بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات بعدما حصل على الإنذار الثالث أمام طلائع الجيش.