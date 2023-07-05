شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يطلب من الأهلى مهلة 8 أيام لإعلان القرار النهائى بشأن رضا بوبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن نادى فيوتشر طلب مهلة من النادى الأهلى ثمانية أيام لحسم القرار النهائى بشأن صفقة انتقال لاعبه محمد رضا بوبو للقلعة الحمراء.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "محمد رضا بوبو لم ينتقل للأهلى رسمياً حتى هذه اللحظة، لكن هناك تفاوض على انتقاله وفيوتشر طلب من الأهلى 8 أيام مهلة لحين نهاية الدورى وبعدين يقول قراره النهائى".

وتابع شوبير "رضا بوبو تلقى عرضا من بيراميدز للتعاقد معه، وفى الأيام الأخيرة حدث تقارب بين مسئولى الأهلى وبيراميدز وجرى اتفاقاً أنه لن يحدث صراع بين الناديين فى الناحية المادية فيما يخص الصفقات".

يذكر أن الأهلى يحتاج تدعيم خط وسط الفريق بعد رحيل حمدى فتحى إلى الدورى القطرى، فضلاً عن العروض التى تلقاها المالى أليو ديانج، خلال الفترة الأخيرة.