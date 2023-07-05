شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يجهز مذكرة قانونية للفيفا يطلب مهلة جديدة لسداد غرامة الـ2 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل المذكرة التى يعكف محمود كهربا لاعب الأهلى برفقة محاميه لإرسالها للفيفا بشأن الغرامة الموقعة عليه.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "كهربا تلقى إخطارًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، يؤكد فيه أنه ستتم إعادة تقديم القضية وإحالتها إلى الاجتماع التالى للجنة الانضباط فى فيفا فى 3 أغسطس 2023 للتقييم، من أجل اتخاذ قرار بشأن فرض حظر من المشاركة فى أى نشاط متعلق بكرة القدم عليه".

وتابع شوبير "كهربا حالياً بيجهز مع محاميه مذكرة قانونية يرسلها للفيفا يشرح فيها موقفه ويطلب مهلة لسداد الغرامة، كهربا حابب يكسب وقت لكن فى النهاية هيسدد طبعا المبلغ عشان ميتوقفش تانى".

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى، قد قررت تغريم كهربا 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ، اعتبارًا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة لصالح الزمالك.

وجاء قرار لجنة الانضباط بسبب فسخ كهربا عقده مع الزمالك فى 2019، والانتقال إلى صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، ثم عاد للدورى المصرى عبر بوابة الأهلى.