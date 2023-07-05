شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر ودينا مشرف فى المركز الـ22 عالميا لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت دينا مشرف لاعبة منتخب تنس الطاولة المركز الـ22 فى التصنيف العالمى للعبة، وفقا لنا أعلنه الاتحاد الدولى، وهو أفضل مركز تصل له لاعبة مصرية فى التاريخ.

كما احتل عمر عصر لاعب المنتخب نفس المركز، وبذلك يكون اللاعبان فى نفس المركز على مستوى الرجال والسيدات.

كانت هنا جودة احتلت المركز الـ32 عالميا فى تصنيف السيدات، حيث تقدمت مئات المراكز مقارنة بتصنيفها فى عام 2021.

يذكر أن تنس الطاولة حقق 4 ميداليات فى البطولة الأفريقية أمس والتى تقام بالمغرب، مقسمة إلى ذهبيتين وفضيتين.