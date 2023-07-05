شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضم لاعب سيراميكا مقابل 7 ملايين جنيه.. وهذه تطورات صفقة الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى استعاد جهود نجمه محمد شكرى لاعب سيراميكا مقابل 7 ملايين جنيه لتدعيم الجبهة اليسرى للمارد الأحمر فى الموسم المقبل.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "الأهلى استقر على عودة محمد شكرى من سيراميكا مقابل 7 ملايين جنيه يدفعها النادى مباشرة طبقاً لبنود العقد الذى يتيح للمارد الأحمر استعادة اللاعب مقابل دفع 7 ملايين جنيه".

وتابع شوبير "الأهلى كمان عنده لاعب هايل فى الجبهة اليسرى اسمه كريم الدبيس بس زيادة الخير خيرين".

وعن تطورات صفقة محمد الشناوى مع النصر السعودى علق شوبير: "حتى الآن مفيش عرض رسمى وصل الأهلى للتعاقد مع الحارس كلها مجرد عروض شفهية وجس نبض لا ترتقى للمناقشة".

ويستعد الأهلى لمواجهة الإسماعيلى فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.