شكرا لقرائتكم خبر عن برونو سافيو وحمدى فتحى يفتحان باب الراحلين فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح البرازيلى برونو سافيو أول الراحلين عن الأهلى فى الموسم الجديد، كما اقترب حمدى فتحى لاعب خط الوسط من الانتقال رسميا إلى الوكرة القطرى ليفتح الثنائى باب الراحلين عن القلعة الحمراء استعداداً للموسم الجديد، ومن المنتظر أن يلحق بهذا الثنائى أيمن أشرف وشادى حسين بعد خروجهما من حسابات الجهاز الفنى بقيادة السويسرى مارسيل كولر.

حمدى فتحى

وصل الدولى المصرى حمدى فتحى إلى العاصمة القطرية الدوحة تمهيدا للإعلان الرسمى للتعاقد معه من جانب نادى الوكرة، بعدما كشف محمد بن فهد آل ثانى، المتحدث الرسمى باسم الفريق، أن صفقة انتقال لاعب الأهلى إلى صفوف الموج الأزرق اقتربت من الحسم، بعد أن تم الاتفاق على كل تفاصيل التعاقد بين الأطراف الثلاثة.

وقال محمد بن فهد: "خلال الأسابيع القليلة الماضية جرت المفاوضات بين جميع الأطراف، وتم خلال هذه الفترة الاتفاق على كل التفاصيل، وبالتالى أصبحت الصفقة قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء، حيث تم الاتفاق على كل بنود العقد ولم يبق سوى توقيع العقد رسميًا".

وأضاف: "سيخضع حمدى فتحى للفحص الطبى فى مستشفى اسبيتار عقب وصوله إلى الدوحة خلال الساعات المقبلة، وبمجرد صدور نتيجة الفحص سيتم تحديد موعد توقيع العقد والإعلان عن ذلك فى مؤتمر صحفى كبير بحضور اللاعب ووكيل أعماله ووسائل الإعلام".

لعب حمدي فتحي 152 مباراة مع الأهلى بكل البطولات، بإجمالى 11019 دقيقة، وسجل 14 هدفاً وصنع تسعة، وتلقى 26 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد، وتوج مع المارد الأحمر بدورى الأبطال الأفريقى ثلاث مرات وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المحلى مرتين وكأس مصر مرتين بجانب الدورى مرتين .

برونو سافيو

أعلن نادى بوليفار البوليفى، فجر اليوم الأربعاء، عودة لاعبه السابق البرازيلى برونو سافيو صانع ألعاب الأهلى.

ونشر بوليفار عبر صفحته الرسمية بموقع (فيس بوك) صورة للاعب بقميص النادى معلنا عودة سافيو إلى صفوف الفريق مرة أخرى.

ولم يكشف النادى البوليفى تفاصيل الصفقة أو مدة التعاقد الخاص باللاعب، وانضم برونو سافيو "28 عاما" إلى الأهلى مطلع الموسم الحالى قادما من بوليفار.

ولعب سافيو مع الأهلى 18 مباراة وسجل هدفين فى مرمى الزمالك ببطولة كأس السوبر المصرى وغزل المحلة بالدورى وصنع 3 أهداف لزملائه.

وابتعد سافيو عن المشاركة مع الأهلى منذ فترة طويلة وتردد أن اللاعب البرازيلى حرض مواطنه جوستافو سوزا لاعب جيونبوك الكوري الجنوبي على عدم الانضمام للأهلى فى الانتقالات الشتوية الماضية.