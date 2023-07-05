شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتعاقد مع الجوهرة المالية أليو ديانج من مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 5 يوليو 2019 أعلن النادى الأهلى التعاقد مع المالى أليو ديانج قادما من مولودية الجزائر لمدة خمسة مواسم مقبلة، مقابل مليون و100 ألف يورو.

وأصبح الدولى المالى أليو ديانج منذ هذا التوقيت أحد أهم لاعبى الفريق خلال الفترة الحالية بعدما تألق بشكل لافت مؤخراً، ما جعله أحد أهم اللاعبين المطلوبين فى أوروبا والخليج الموسم المقبل.

وساهم ديانج فى انتصارات الأهلى الماضية محلياً وأفريقياً، وفرض نفسه على الجميع ليستحق إشادة الخبراء والجماهير التى بدأت تؤكد أن ديانج واحد من أهم الصفقات التى أبرمها الأهلى خلال السنوات الماضية.

وارتبط النجم المالى بكثير من العروض أبرزها من العين الإماراتى وهناك عروض من تركيا وألمانيا وأندية أوربية أخرى.

وإجمالا لعب ديانج 179 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 12805 دقيقة لعب سجل خلالها 6 أهداف وصنع ثمانية أهداف وتلقى 21 إنذار، وحصد بطولة الدوري الممتاز مرة وكأس مصر مرتين والسوبر المصرى مرتين ودوري الابطال الافريقى 3 مرات وكأس السوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.