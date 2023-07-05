مستعينا بـ الأهلي.. مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك بشأن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه سيتقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وفي وقت سابق، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم للكاف أسماء الفرق المصرية المشاركة في البطولات الافريقية في الموسم المقبل، حيث سيشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا وفيوتشر والزمالك في الكونفدرالية.

وفي تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الزمالك"، قال مرتضى منصور: "لدينا مباراة مهمة مع فيوتشر، لو نجحنا في الفوز في المباراة سنكون في المركز الثالث".

وأضاف رئيس نادي الزمالك: "أنا بطمن الجماهير، سنتقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي، سنطلب المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مثلما تم اختيار الأهلي في الموسم الماضي وهو كان ثالث الدوري".