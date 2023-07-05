شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات تفصل الأهلى عن نهاية رحلة الدورى المصرى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لخوض مباراة جديدة بالدورى أمام الإسماعيلى بحثاً عن استعادة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع فيوتشر فى الظهور الأخير فى المسابقة.

ويرغب الجهاز الفنى للأهلى التركيز فى بطولة الدورى التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة فى آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلى الوصول للنقطة 77 فى جدول مسابقة الدورى، من أجل حسم درع الدورى وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويكفى الأهلى الفوز فى المباريات الـ3 المقبلة للتتويج بلقب الدورى الممتاز بعد خوض 30 مباراة فقط وقبل خوض آخر 4 مباريات من المسابقة.



مواعيد مباريات الأهلى المقبلة مواعيد مباريات الأهلى المقبلة مباراة الأهلى والإسماعيلي - يوم الأربعاء المقبل 5 يوليو.

مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى - يوم السبت المقبل 8 يوليو.

مباراة الأهلى والزمالك - يوم الخميس 13 يوليو.

07:00 مساء يوم الأحد 16 يوليو ـ المقاولون العرب vs الأهلي 08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود 08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي 08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي

وحال فوز الأهلي في المباريات الـ 3 المقبلة، فإن ذلك يُعني حسم تتويجه بلقب الدوري الممتاز في مباراة القمة أمام نادي الزمالك، والتي تم تأجيلها من الجولة 31 من المسابقة.