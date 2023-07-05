حمزة الجمل يفقد 9 لاعبين من الإسماعيلى أمام الأهلى فى الدورى الليلة

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القاهرة - سامية سيد - يفقد حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، 9 لاعبين أمام فريق الأهلى، في المباراة المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

ويغيب عن الإسماعيلى فى مباراة اليوم كل من محمد فوزى وصالح جمعة وأبو بكر حمزة الجمل للإصابة، بالإضافة إلى التونسى حمدى النقاز وإياد العسقلانى وأحمد محسن لأسباب فنية، ومحمد مخلوف وعمر الوحش لأسباب تأديبية، والتونسى فراس شواط للهروب من الفريق والسفر إلى تونس دون إذن مسبق وإعلانه فسخ التعاقد من جانب واحد.

يدخل فريق الإسماعيلى مباراة الأهلي اليوم وطموحه فى حصد الثلاث نقاط من أجل تأكيد بقائه في الدوري الممتاز، وعدم الانتظار حتى آخر جولتين من عمر المسابقة، من أجل رفع الضغط العصبي عن لاعبيه من تأخر حسم البقاء في الدوري الممتاز.

وعقد حمزة الجمل جلسات متواصلة مع لاعبيه من أجل تحفيزهم على تقديم مستوى قوي أمام الأهلي وعدم ادخار نقطة عرق من أجل خدمة فريقهم، وضرورة الاستفادة من حالة الإجهاد البدني الذي يضرب لاعبي الأهلي من ضغط المباريات وخوض عدد كبير من اللقاء في وقت ضيق.

ويستعيد الإسماعيلى خدمات ظهيره الأيمن كريم عرفات أمام الأهلى، فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل فى إطار المباراة المؤجلة من بطولة الدورى.

وغاب كريم عرفات عن الإسماعيلى أمام فريق أسوان بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات بعدما حصل على الإنذار الثالث أمام طلائع الجيش.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها بعد خوض 30 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 13 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفا.