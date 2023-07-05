شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيما نداى يعتذر للاعبى المقاولون: آسف على الاستعراض لم أعلم أنه ممنوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر إبراهيما نداى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للاعبى المقاولون العرب بعد الاستعراض الذى قام به فى مباراة الأمس، وانتهت بفوز الأبيض بستة أهداف مقابل هدف وصعوده لنصف نهائى كأس مصر.

ونشر نداى عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام": "مرحبًا بكل مشجعى الكرة المصرية، أنا آسف على الاستعراض الذى كنت أقوم بها خلال مباراة المقاولون العرب".

وأضاف: "لم أكن أعلم أن الاستعراض ممنوع فى مصر، أو أنها إشارة بعدم الاحترام، لأننا فى أفريقيا نفعل ذلك من أجل المتعة فقط، وأنا آسف جدًا لجميع اللاعبين بالمقاولون العرب".

من جانبه اعتذر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لشوقى غريب المدير الفنى لفريق المقاولون، عما بدر من السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق الأبيض، وقيامه بمداعبة الكرة خلال المباراة، مؤكدًا أنه يرفض هذا الفعل كونه يقلل من الخصم.

وأضاف أوسوريو فى المؤتمر الصحفى أنه اعتذر لشوقى غريب عقب المباراة عن هذا الفعل، كما وجه الاعتذار للمدرب ولفريق المقاولون عن نسبة الغرور التى ظهرت لدى لاعبى الزمالك خلال المباراة.

وتابع المدير الفنى: "النتيجة الكبيرة وارد تحدث، فى أى مباراة، واللغة كانت العائق الوحيد الذى منعنى من أن أعنف اللاعبين، والنتيجة الكبيرة وارد تحدث لأى مدرب وتعرضت لها فى وقت سابق، وأشعر بمرارتها".