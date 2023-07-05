شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى والإسماعيلى فى الدورى قبل لقاء الليلة؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لخوض مباراة جديدة بالدورى أمام الإسماعيلى بحثاً عن استعادة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع فيوتشر فى الظهور الأخير فى المسابقة.

يتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدورى برصيد 69 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 27 مباراة حقق الفوز فى 21 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ51هدفا ، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

يحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 13 مباراة وخسر 11 لقاء وسجل 30 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

تعادل الأهلى مع فيوتشر سلبياً فى آخر ظهور بالمسابقة فيما تعادل الإسماعيلى مع أسوان بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالدورى.

وحال فوز الأهلي في المباريات الـ 3 المقبلة، فإن ذلك يُعني حسم تتويجه بلقب الدوري الممتاز في مباراة القمة أمام نادي الزمالك، والتي تم تأجيلها من الجولة 31 من المسابقة.



