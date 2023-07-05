الأهلي السعودي يضمّ البرازيلي فيرمينو إلى صفوفه

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي الأهلي السعودي في بيان رسمي على حسابه في تويتر، الثلاثاء، رسميًا ضمّ المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو إلى صفوفه.



وظهر فيرمينو خلال فيديو الإعلان وهو يرتدي قميص الأهلي قائلاً بالإنكليزية "أنا دائما ألعب للفرق الكبيرة، وأنا الآن في الأهلي".



وأضاف باللغة العربية هذه المرّة "أنا فيرمينو (...) للأهلي جينا".



وكان اللاعب البرازيلي الدولي قد رحل عن صفوف ليفربول الإنكليزي بعد نهاية موسم 2022-2023 مع انتهاء عقده.



ويذكر أن ليفربول قد تعاقد مع فيرمينو قادماً من صفوف هوفنهايم الألماني في موسم 2015-2016.



وقضى فيرمينو ثمانية مواسم في صفوف ليفربول، نجح مع الفريق في تسجيل 111هدفاً.



وعانق البرازيلي مع الـ"ريدز" عدداً كبيراً من الألقاب، بينها لقب الدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.

المصدر: بي إن سبورت