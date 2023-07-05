كهربا يرد على شكوى الزمالك بمذكرة لـ "فيفا"

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلى خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، يفيد بمنحه مهلة لمدة ستة أيام، لتقديم مستند يفيد بسداده الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك ناديه السابق.

قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي قد قررت تغريم كهربا 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ، اعتبارًا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة لصالح الزمالك.

وقررت لجنة الانضباط توقيع غرامة على كهربا بعد فسخ عقده مع الزمالك في 2019، والانتقال إلى صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ثم عودته للدوري المصري إلى صفوف النادي الأهلي.

وكان محمود كهربا تقدم بطلب لتقسيط الغرامة لنادي الزمالك والمقدرة بمليوني و400 ألف دولار جنيه على خلفية فسخ عقده، فيما رد الـ"فيفا" بمنح كهربا مهلة لدفع الغرامة الموقعة عليه.

كهربا يتقدم بمذكرة قانونية لـ فيفا ردا على شكوى الزمالك

وأوضح الإعلامي أحمد شوبير فى تصريحات إذاعية عبر ان سبورت اف ام ان كهربا حالياً بيجهز مع محاميه مذكرة قانونية يرسلها للفيفا يشرح فيها موقفه ويطلب مهلة لسداد الغرامة، مشيرا إلى أنه فى النهاية سيقوم بتسديد المبلغ لكى لا يتعرض لفترة توقف أخرى".

وكان محمود كهربا قد وقع عليه غرامة مالية تقدر بمبلغ 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ، اعتبارًا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.

وجاء قرار لجنة الانضباط بسبب فسخ كهربا عقده مع الزمالك فى 2019، والانتقال إلى صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، ثم عاد للدورى المصرى عبر بوابة الأهلى.

تصريحات مرتضى منصور بشأن أزمة كهربا

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي الزمالك بالحجز على ممتلكات اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي على خلفيه امتناع اللاعب عن سداد مستحقات القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته خلال ظهوره بفيديو عبر قناته الشخصية على اليوتيوب: "أرسلنا جوابًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن اللاعب محمود كهربا وأكدنا لهم أن اللاعب لم يلتزم بسداد المبالغ التي أقرها الفيفا في حكمه السابق".

وأضاف رئيس الزمالك: "سيتم الحجز على ممتلكات كهربا وأمواله في النادي الأهلي وأرصدته بالبنوك وأي عقارات يمتلكها اللاعب، وسنخطر البنك المركز بذلك".

وأختتم: "تم ترجمة حكم لجنة الانضباط على الهارب كهربا وسيتم الحجز على كل أمواله لدى النادى الأهلى وحساباته لدى البنوك وحسابات والده ووالدته وأخته والحجز على ممتلكاته وكل سياراته".