تدريبات تأهيلية لأساسيو الزمالك أمام المقاولون في مران اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، برنامجا تأهيليا و استشفائيا خاصا لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة المقاولون العرب بالأمس، خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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وأدت هذه المجموعة فقرة تأهيلية خفيفة داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، بجانب التدريبات الاستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم، وفقا للبرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني .

و لم يشارك مجموعة اللاعبين الأساسيين في مواجهة المقاولون، في المران الجماعي وفقا لقرار الجهاز الفني، و تم الاكتفاء بالفقرة التأهيلية و الاستشفائية منعا لتعرضهم للإجهاد.

و يواصل نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في لقاء غزل المحلة بالدوري.

و شهدت تدريبات الفريق الأول التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء، عدم مشاركة "دونجا" وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب .

ويسعي الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيز اللاعب خلال الوقت الحالي من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية استعدادا في أقرب وقت ممكن.

و انتظم المغربي أحمد بلحاج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء،استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

و شارك أحمد بلحاج في التدريبات الجماعية صباح اليوم بشكل كامل، سواء في الفقرة البدنية و التأهيلية بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية استعدادا للفترة المقبلة.

و عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات وقدم المدير الفني في بداية الجلسة التحية والتهنئة للاعبين على الأداء والفوز بالأمس في مباراة المقاولون العرب والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر.

و تناقش الكولومبي أوسوريو مع اللاعبين خلال الجلسة في كافة التفاصيل و الأمور الفنية التي حدثت في مواجهة المقاولون العرب بالأمس.

و طالب المدير الفني الجميع بمواصلة التركيز و العمل بكل جدية و قوة و غلق ملف كأس مصر حاليا، و التركيز على مواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز من أجل تحقيق الفوز و حصد الثلاث النقاط و مواصلة مسيرة الانتصارات.

و في نهاية الجلسة أكد أوسوريو على ثقته التامة في الجميع في تحقيق الأهداف المطلوبة .

و يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة و الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

و كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد أكتسح نظيره فريق المقاولون العرب بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

و بهذا الفوز العريض يتأهل الفارس الأبيض رسميا إلى دور نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الرياضي ليضرب موعدا مع فريق بيراميدز .

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