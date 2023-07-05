عبد الجليل: أتمنى تواجد محمد صلاح في الأولمبياد مع المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبد الجليل، لاعب الأهلي السابق، أنه يرغب في تواجد محمد صلاح، لاعب ليفربول مع منتخب مصر الأولمبي خلال أولمبياد باريس المقبلة بباريس العام المقبل 2024، كما أن تواجد أحمد فتوح بسبب الأخطاء المتكررة من حاتم سكر خلال المباريات الماضية.

وأوضح عبد الجليل في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" أن لاعب المنتخب المصري الأولمبي يلعبون برجولة والتزام تكتيكي تام، مما يجعلهم يعوضون الفوارق الفنية مع المنتخبات الأخري في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وأشار لاعب الأهلي السابق في تصريحاته إلى أن تواجد محمد بركات، عضو اتحاد الكرة سهل الكثير على لاعبي الجيل الحالي، بالإضافة إلى إحتياج هذا الجيل لبطولة منتظمة.

وشدد على أنه يرغب في تطبيق فكرة مدرب منتخب مصر السابق محمود الجوهري بإقامة دوري الرديف، حيث كانت هذه الفكرة موجودة في السابق، وكان اللاعبين الشباب يتعرضون للضغط الجماهيري.

عبد الجليل: لاعبو منتخب مصر يلعبون برجولة والتزام تكتيكي

محمد عبد الجليل

تحدث محمد عبد الجليل في تصريحات تلفزيونية، حيث قال:"شباب منتخب مصر الأولمبي يلعبون برجولة والتزام تكتيكي تام، هذا الأمر جعلهم يعوضون الفوارق الفنية مع المنتخبات الإفريقية الأخرى في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما".

وأضاف عبد الجليل تصريحاته: "منتخبنا الأولمبي يجمع عدد من اللاعبين المميزين، وأرغب في تواجد محمد صلاح ضمن صفوف الفراعنة في الأولمبياد، بالإضافة لوجود أحمد فتوح معهم في الجبهة اليسرى، بعد الأخطاء المتكررة من حاتم سكر في المباريات".

وأكمل: "تواجد عضو اتحاد الكرة محمد بركات سهل الكثير من الأمور لمنتخب مصر الأولمبي، كما أن الجيل الحالي يحتاج لوجود بطولة منتظمة".

وأتم عبد الجليل تصريحاته، فقال: "أرغب في تطبيق فكرة محمود الجوهري بإقامة دوري الرديف، هذه الفكرة كانت متواجدة في السابق، وكنا نلعب في وجود جمهور الأهلي ويدعمنا بقوة".

وكان المنتخب المصري الأولمبي حقق الفوز على نظيره الغيني بهدف نظيف، في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ونجح منتخبنا الوطني في الوصول للمباراة النهائية وحجز مقعد في الأولمبياد المقبلة، ليضرب موعدًا مع المغرب في النهائي، والمقرر لعبه السبت المقبل.