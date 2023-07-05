تعليمات فنية خاصة لمحمود شبانة في مران الزمالك استعدادا لفيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات فنية خاصة لمحمود شبانة مدافع الأبيض، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

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وشارك محمود شبانة مدافع الفريق في التدريبات الجماعية صباح اليوم بشكل كامل بعد غيابه عن مواجهة المقاولون العرب بالأمس في كأس مصر.

وفي نفس السياق وضع الجهاز الفني للفريق برنامجا تأهيليا خاصا لعمرو السيسي لاعب الوسط على هامش مران اليوم.

و أدى اللاعب مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب بجانب الجيمانيزيوم، ولم يشارك في باقي فقرات المران وفقا لقرار الجهاز الفني منعا لتعرضة للإرهاق بعد المشاركة أمس أمام المقاولون العرب.

و خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء و المستبعدين من مواجهة المقاولون العرب بالأمس، فقرة تدريبات تأهيلية قوية خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز الممتاز .

وشهدت الفقرة التأهيلية التي شارك فيها اللاعبون الشباب بجانب البدلاء والمستبعدين ، أداء بعض التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء بإستخدام الأدوات الرياضية المخصصة لذلك أو بالكرة تحت قيادة أعضاء الجهاز الفني.

عقب ذلك أدت هذه المجموعة فقرة خططية تم خلالها التركيز على تنفيذ بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب.

وفي نهاية المران أقيمت تقسيمة فنية قوية شارك فيها مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون العرب بجانب اللاعبين الشباب، تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

وحرص الكولومبي أوسوريو المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل من خلال محاضرات فنية سريعة أثناء التقسيمة أو نقل بعض الأمور بصورة شخصية لبعض اللاعبين.

و يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة و الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

و كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد أكتسح نظيره فريق المقاولون العرب بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

و بهذا الفوز العريض يتأهل الفارس الأبيض رسميا إلى دور نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الرياضي ليضرب موعدا مع فريق بيراميدز .

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