بمشاركة مصرية.. دروجبا وجيريمي يناقشان أزمة تهدد اللاعبين الأفارقة

ياسر رشاد - القاهرة - يقود الإيفواري ديدييه دروجبا، أسطورة تشيلسي الإنجليزي ومنتخب كوتديفوار، مبادرة لحماية وتوعية اللاعبين الأفارقة من الوكلاء الوهميين، بمشاركة الكاميروني جيريمي نجيتاب، نجم ريال مدريد السابق، والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو».

ووجه الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو» الدعوة لمجموعة من خبراء الإعلام الرياضي في إفريقيا وأوروبا، جاء في مقدمتهم عمر البانوبي، المسؤول الإعلامي السابق لنادي هال سيتي الإنجليزي، والذي شارك في المناقشات مع «دروجبا» و«جيريمي» ومسئولي الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين قبل إطلاق حملة التوعية.

وبحسب البيان الرسمي لـ الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، فإن الاستطلاع الذي أجراه «فيفبرو» أكد أن 70% من اللاعبين تعرضوا لتواصل من أشخاص يدّعون قدرتهم على توفير عروض لهم للانتقال أو الاختبار في أندية، و56% من الحالات لم يجدوا الأمر حقيقي في النهاية.



تحذير

وحذر دروجبا وجيريمي اللاعبين الأفارقة من الوكلاء الوهميين، مؤكدين ضرورة تطوير بيئة كرة القدم الإفريقية لتصبح أكثر جذبًا، ومشيدين في الوقت ذاته بما يقدمه الكاف من دعم للعبة بتأسيس دوري السوبر الإفريقي.





