منتخب مصر إلى أولمبياد باريس..تاريخ مشاركات الفراعنة في الأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب مصر الأولمبي في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، للمرة الثالثة عشر في تاريخه، ذلك بعد الفوز على غينيا في دور نصف النهائي بهدف نظيف، ليصعد للنهائي الأفريقي ويحجز بطاقة التأهل للأولمبياد بشكل رسمي.

استطاع منتخب مصر تحقيق الفوز على غينيا بهدف نظيف ليتأهل إلى النهائي، فيما أنتصر المغرب على مالي بركلات الترجيح 4-2، بعد التعادل في الأشواط الأصلية والإضافية إيجابيا 2-2.

يلتقي منتخب مالي ضد غينيا لتحديد المتأهل الثالث مباشرًا إلى الأولمبياد فيما ينتقل صاحب المركز الرابع للمحلق ليواجه منتخب آسيوي على بطاقة الصعود للأولمبياد.

وكان منتخب مصر الأولمبي تأهل متصدرا مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد تعادله مع النيجر سلبيا دون أهداف، بعدها فاز على مالي والجابون، فيما صعد منتخب المغرب متصدرا مجموعته بالعلامة كاملة بعد تحقيقه الانتصار في 3 مباريات وحصد 9 نقاط.

ليلتقي منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب الذي صعد للأولمبياد رسميًا أيضًا، في نهائي أمم أفريقيا للشباب.



منتخب مصر الأولمبي إلى الأولمبياد للمرة 13:



صعد منتخب مصر الأولمبي للمرة الثالثة عشر عبر تاريخه بالإضافة لمرتين لم يشارك رغم تأهله في دورتي 1956 ، 1980 بعد انسحابه لظروف سياسية.



تاريخ مشاركات منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم:



منتخب مصر الأولمبي أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى دورة الألعاب الأولمبية بعدما صعد لنسخة 1920 في أنتويرب، لكنه خرج من الدور الأول.

بعدها صعد إلى نسخة (باريس) 1924، لكن ودع منتخب مصر من دور ربع نهائي البطولة

فيما كان الإنجاز الأكبر بعدما تأهل إلى نسخة 1928 بامستردام ووصل الفراعنة إلى المربع الذهبي وحصد المركز الرابع، فيما ودع بعدها مبكرا في 4 نسخ من دورات الألعاب الأولمبية في برلين 1936، لندن 1948، هلسينكي 1952، روما 1960.

في نسخة 1964، صعد منتخب مصر إلى المربع الذهبي من جديد، فيما في نسخة لوس أنجلوس 1984 صعد إلى دور الثمانية، بينما ودع الفراعنة من الدور الأول في أولمبياد برشلونة 1992.

بينما صعد منتخب مصر إلى دور ربع النهائي في آخر نسختين صعد لهما لندن 2012، وطوكيو 2022.

