أراد جولر.. خدعة ريال مدريد تُطيح ببرشلونة في صراع الميركاتو

ياسر رشاد - القاهرة - حسم مسؤولو ريال مدريد التعاقد مع أراد جولر لاعب نادي فناربخشة التركي بعد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي برشلونة، فى سباق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

مهارات أراد جولر صفقة ريال مدريد المنتظرة

أراد جولر.. خدعة ريال مدريد تطيح ببرشلونة في صراع الميركاتو

أراد جولر.. كفة ريال مدريد ترجح أمام برشلونة بعد صراع الميركاتو

وتداولت أنباء أبرزتها الصحف الاسبانية أن ريال مدريد استطاع حسم التعاقد مع أراد جولر بعد تقديم مبلغ 20 مليون يورو للحصول على خدماته خلال المرحلة الحالية.

وأوضحت:" ان ريال مدريد قدم عرضًا مغريا الى موهبة فناربخشة، أكثر من 20 مليون يورو، بجانب الحصول على مكافآت إضافية فى العقد المبرم بين الطرفين.

وسيصبح أردا جولر الصفقة الخامسة لفريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات بالميركاتو الصيفي الجاري، بعد ابرام الملكى التعاقد مع اللاعبين فران غارسيا وبراهيم دياز وجود بيلينغهام وخوسيلو.

خدعة ريال مدريد..

وكانت قد كشفت تقارير صحفية إسبانية سابقة أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أدرك تمامًا أن جولر أصبح لاعبًا ضمن صفوف برشلونة، بعد الاتفاق الذي تم بين إدارة البارسا والنادي التركي.

وأوضحت التقارير أن الملكي لن يستمر في التفاوض، بعدما علم برغبة جولر في ارتداء قميص البلوجرانا خلال الفترة المقبلة.

بيلنجهام يكشف عن أسرار انتقاله لـ ريال مدريد

وتعاقد بيلنجهام مع ريال مدريد هذا الصيف في صفقة بلغت قيمتها 103 ملايين يورو (112 مليون دولار) ليرحل عن فريق بوروسيا دورتموند الألماني ويبدأ مشواره الجديد في قلعة سانتياجو برنابيو.

وتحدث بيلنجهام بعد انضمامه للملكى قائلًا:" هي فرصتي لأكون جزءًا من هذا التاريخ، أدرك أن هذا النادي يريد الفوز بالألقاب وهو ما أريده أيضا، لذا آمل أن نحقق ذلك، موضحًا أن الانضمام إلى ريال مدريد في مثل هذه السن المبكرة سيكون أمرا شاقا، لكن رحلة بيلنجهام جعلته في وضع جيد".

وأوضح:" لدي تجربة مختلفة تماما عن معظم النجوم الشباب، وخاصة اللاعبين الإنجليز".

وأشار الى ان:" رحلتي أخذتني للانتقال بين ثلاث دول مختلفة، دون أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا فالأمر مختلف تماما".

وأختتم حديثه قائلًا:" أتذكر دائما عندما أكون بعيدًا عن المنتخب الوطني وأرى رحلات اللاعبين الآخرين، لكن هذا شيء أفتخر به حقا، والمخاطر التي تحملتها ربما تستمر لفترة طويلة، أنا فقط أحاول أن آخذ كل شيء في خطوتي حقا".