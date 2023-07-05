أوسوريو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

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وفي بداية الجلسة قدم المدير الفني التحية والتهنئة للاعبين على الأداء والفوز بالأمس في مباراة المقاولون العرب والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر.

و تناقش الكولومبي أوسوريو مع اللاعبين خلال الجلسة في كافة التفاصيل والأمور الفنية التي حدثت في مواجهة المقاولون العرب بالأمس.

وطالب المدير الفني الجميع بمواصلة التركيز والعمل بكل جدية وقوة وغلق ملف كأس مصر حاليا، والتركيز على مواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط ومواصلة مسيرة الانتصارات.

وفي نهاية الجلسة أكد أوسوريو على ثقته التامة في الجميع في تحقيق الأهداف المطلوبة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة و الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

و كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد أكتسح نظيره فريق المقاولون العرب بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

و خاض الفارس الأبيض مباراة ربع نهائي كأس مصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو "

خط الهجوم: محمود عبد الرازق" شيكابالا" – سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

و جاء على دكة البدلاء كل من:

محمد نديم وأحمد محمود وعمرو السيسي ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر و أحمد عبد الرحيم " إيشو" وسامسون أكينولا وعلي ياسر وناصر منسي.

و بهذا الفوز العريض يتأهل الفارس الأبيض رسميا إلى دور نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الرياضي ليضرب موعدا مع فريق بيراميدز .