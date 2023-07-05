البرازيل تتفق مع أنشيلوتي على قيادة منتخب السيلساو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف إيدنالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن الاتفاق مع المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لريال مدريد، من أجل قيادة منتخب السيلساو خلال الفترة المقبلة.

وكان المنتخب البرازيلي قد خرج من كأس العالم أمام كرواتيا بركلات الترجيح، ليخرج المدرب تيتي ويعتذر عن الاستمرار في قيادة منتخب بلاده.

وأكد إيدنالو في تصريحات صحفية أن المدرب الإيطالي سيتولى تدريب المنتخب البرازيلي، وذلك بعد المفاوضات التي صارت بين الثنائي خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن أنشيلوتي سيأتي للبرازيل بعد نهاية عقده مع ريال مدريد والمقرر له يونيو المقبل من عام 2024، ليقود السيلساو خلال بطولة كوبا أمريكا.

ولم يسبق للمدرب صاحب الـ 64 عامًا أن قاد منتخب طوال مسيرته التدريبية، والتي نجح في الفوز بألقاب عديدة مع الأندية التي دربها، حيث قاد ريال مدريد في ولايتين وإي سي ميلان وروما وبايرن وميونخ وتشيلسي وباريس سان جيرمان.

أنشيلوتي صانع الإنجازات

استطاع أنشيلوتي في التتويج بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وميلان، كما أصلقب الدوري مع الأندية التي قادها في الخمس دوريات الكبري، حيث فاز باللقب مع ريال مدريد في إسبانيا وتشيلسي في إنجلترا، وباريس سان جيرمان في فرنسا، وبايرن ميونخ في ألمانيا، ميلان في إيطاليا.