شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الأهلى لإعلان تتويجه رسمياً بطلا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الإسماعيلى على استاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

ويحتاج الأهلى الوصول للنقطة 77 فى جدول مسابقة الدورى، من أجل حسم درع الدورى وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويكفى الأهلى الفوز فى المباريات الـ3 المقبلة للتتويج بلقب الدورى الممتاز بعد خوض 30 مباراة فقط وقبل خوض آخر 4 مباريات من المسابقة.



مواعيد مباريات الأهلى المقبلة مواعيد مباريات الأهلى المقبلة مباراة الأهلى والإسماعيلى الليلة

مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى - يوم السبت المقبل 8 يوليو.

مباراة الأهلى والزمالك - يوم الخميس 13 يوليو.

وحال فوز الأهلى فى المباريات الـ 3 المقبلة، فإن ذلك يُعني حسم تتويجه بلقب الدوري الممتاز في مباراة القمة أمام نادي الزمالك، والتي تم تأجيلها من الجولة 31 من المسابقة.