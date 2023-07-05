شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع برنامجاً خاصاً لـ أحمد بلحاج بعد عودته من الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو برنامجاً خاصاً للمغربى أحمد بلحاج، بعد عودته من إسبانيا لا سيما أن اللاعب لم يشارك فى التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين.

وتواجد أحمد بلحاج فى استاد القاهرة الدولى بالأمس لمؤازرة الزمالك أمام المقاولون العرب فى اللقاء الذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بستة أهداف مقابل هدف وصعوده إلى نصف نهائى بطولة كأس مصر لملاقاة فريق بيراميدز.

ويرغب أوسوريو فى تجهيز أحمد بلحاج للاستعانة به فى مباراة فيوتشر المقبلة المقرر لها يوم 8 يوليو الجارى على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

من جانبه قال المستشار الشافعى صالح، رئيس نادى أسوان، إن مسئولى الزمالك لم يخطروه بتفعيل بند الشراء فى عقد المغربى أحمد بلحاج حتى الآن، مؤكدًا أن القرار فى يد إدارة النادى الأبيض لحسم مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس نادى أسوان، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أحمد بلحاج عقده مع الزمالك مستمر لنهاية الموسم، والمقرر له 26 يوليو الجارى وليس 30 يونيو الماضى، ويحق للنادى الأبيض تفعيل بند الشراء.

وأوضح الشافعى صالح أنه حسب العقد المبرم بين ناديه أسوان والزمالك يحق للأخير تفعيل بند شراء أحمد بلحاج، بعد 15 يوماً من نهاية الموسم بعد دفع القيمة المالية المنصوص عليها فى العقد، دون الرجوع للاعب.