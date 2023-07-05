شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يكلف لاعبى الزمالك بتعليمات خاصة قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات التى أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وفى بداية الجلسة قدم المدير الفنى التحية والتهنئة للاعبين على الأداء والفوز بالأمس فى مباراة المقاولون العرب والتأهل لنصف نهائى بطولة كأس مصر.

وتناقش الكولومبى أوسوريو مع اللاعبين خلال الجلسة فى كافة التفاصيل والأمور الفنية التى حدثت فى مواجهة المقاولون العرب بالأمس.

وطالب المدير الفنى الجميع بمواصلة التركيز والعمل بكل جدية وقوة وغلق ملف كأس مصر حاليا، والتركيز على مواجهة فيوتشر المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط ومواصلة مسيرة الانتصارات.

ووضع أوسوريو المدير الفنى، برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا فى مباراة المقاولون العرب بالأمس، وأدت هذه المجموعة فقرة تأهيلية خفيفة داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى، بجانب التدريبات الاستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم، وفقا للبرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفنى.

و لم يشارك مجموعة اللاعبين الأساسيين فى مواجهة المقاولون، فى المران الجماعى وفقا لقرار الجهاز الفنى، وتم الاكتفاء بالفقرة التأهيلية والاستشفائية منعا لتعرضهم للإجهاد.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون العرب بالأمس، فقرة تدريبات تأهيلية قوية وشهدت الفقرة التأهيلية التى شارك فيها اللاعبون الشباب بجانب البدلاء والمستبعدين، أداء بعض التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام الأدوات الرياضية المخصصة لذلك أو بالكرة تحت قيادة أعضاء الجهاز الفني.

عقب ذلك أدت هذه المجموعة فقرة خططية تم خلالها التركيز على تنفيذ بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب.

وفى نهاية المران أقيمت تقسيمة فنية قوية شارك فيها مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون العرب بجانب اللاعبين الشباب، تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التى تم التدريب عليها.

وحرص الكولومبى أوسوريو ومدحت عبد الهادى المدرب العام على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل من خلال محاضرات فنية سريعة أثناء التقسيمة أو نقل بعض الأمور بصورة شخصية لبعض اللاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.