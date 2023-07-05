موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام المغرب فى نهائى كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - سامية سيد - بلغ منتخب مصر دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، وذلك بتأهله إلى نهائى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة مساء الثلاثاء.

المنتخب المصرى شق طريقه للنهائى بعدما تغلب على غينيا بهدف دون رد فى المربع الذهبى.

المباراة التى أقيمت بملعب طنجة شهدت تسجيل المنتخب المصرى هدفا مبكرا بعد مرور 9 دقائق عن طريق محمد شحاتة.

بهذا الفوز ضمن منتخب مصر التواجد فى أولمبياد باريس بعد الوصول للمباراة النهائية للبطولة الأفريقية.

وكان منتخب مصر قد تصدر ترتيب المجموعة الثانية التي ضمت إلى جواره منتخبات النيحر ومالي والجابون، برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب مالي وصيفًا بـ6 نقاط.

موعد مباراة مصر والمغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة

يلتقى منتخب مصر الأولمبى مع المغرب فى النهائى القارى يوم السبت المقبل الموافق 8 من يوليو الجارى، فى تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في كأس أمم أفريقيا

مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب ستكون منقولة عبر قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصري للمسابقة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وتضم البعثة محمد بركات عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، والبرازيلى ميكالى المدير الفني ومواطنه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب مدير المنتخب وليونياردو مدرب الأحمال وجواوى محلل الأداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، وخالد سرحان المترجم وعمرو سلمان الإداري، وصلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي وقاسم قدري أخصائي التأهيل ومحمد احمد واحمد شوقي المدلكين، ومحمد عبد التواب المصور وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.

وتضم القائمة فى حراسة المرمي: حمزة علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا، وفى الدفاع: حسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد مغربي واحمد عيد ومحمد أشرف بكري وعمر فايد وحاتم محمد سكر، وفى خط الوسط على زعزع ومحمود جهاد وأحمد عاطف قطه ومحمد شحاته واحمد فوزي واحمد كوكا ومحمد سمير وعماد ميهوب ومحمود صابر ومصطفي ميسي وابراهيم عادل، وفى الهجوم اسامة فيصل وعبد الرحمن أجويرو.

واختار الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي قائمة اللاعبين الثلاثة، المقرر انتظارهم بالقاهرة تحسبا لحدوث ظروف مفاجئة فى القائمة الأساسية التى تضم 23 لاعبا.