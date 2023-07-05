شكرا لقرائتكم خبر عن وصول مدرب الأحمال البرازيلى لبدء مهامه مع المنتخب المصرى لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل البرازيلى روجيريو أفيلار جيديس، مدرب أحمال المنتخب المصرى الأول لرجال الكرة الطائرة إلى مصر، حيث بدأ مهامه مع المنتخب المصري.

ويواصل المدير الفنى الإيطالى فلافيو جيونيلى تدريباته، مع المنتخب المصرى، استعدادًا للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية للرجال، والتى ستقام خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 12 سبتمبر المقبلين، فى مصر.

يذكر أن قد تم توقيع عقود استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية للرجال أول أمس الإثنين، فى حضور المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، بالمغرب.

وقد أكد ياسر قمر، أن الاتحاد المصرى سيقوم بتوجيه الدعوة لكافة الدول التى ترغب فى المشاركة بعدما تم توقيع الاتفاقية على استضافة مصر للبطولة.