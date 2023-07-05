شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والإسماعيلي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والاسماعيلي فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى، يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويكفي الأهلي الفوز في المباريات الـ 3 المقبلة للتتويج بلقب الدوري الممتاز بعد خوض 30 مباراة فقط، وقبل خوض آخر 4 مباريات من المسابقة.