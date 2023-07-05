شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الإسماعيلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة الإسماعيلى فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للاسماعيلى 5.80 مليون يورو.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويكفي الأهلي الفوز في المباريات الـ 3 المقبلة للتتويج بلقب الدوري الممتاز رسمياً.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاسماعيلى فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



