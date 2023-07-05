شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يواصل التأهيل فى الزمالك من إصابة العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرنامج العلاجى والتأهيلى المخصص له، للتعافى من الإصابة التى يعانى منها فى العضلة الخلفية والتى تعرض لها فى لقاء غزل المحلة بالدوري.

وشهدت تدريبات الفريق الأول التى أقيمت صباح اليوم الأربعاء، عدم مشاركة "دونجا" وفقا لقرار الجهاز الفنى بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، بسبب الإصابة التى يعانى منها اللاعب.

ويسعى الجهاز الطبى للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفنى لتجهيز اللاعب خلال الوقت الحالى من أجل المشاركة فى التدريبات الجماعية استعدادا فى أقرب وقت ممكن.

فى سياق متصل عقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات التى أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وفى بداية الجلسة قدم المدير الفنى التحية والتهنئة للاعبين على الأداء والفوز بالأمس فى مباراة المقاولون العرب والتأهل لنصف نهائى بطولة كأس مصر.

وتناقش الكولومبى أوسوريو مع اللاعبين خلال الجلسة فى كافة التفاصيل والأمور الفنية التى حدثت فى مواجهة المقاولون العرب بالأمس.

وطالب المدير الفنى الجميع بمواصلة التركيز والعمل بكل جدية وقوة وغلق ملف كأس مصر حاليا، والتركيز على مواجهة فيوتشر المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط ومواصلة مسيرة الانتصارات.

ووضع أوسوريو المدير الفنى، برنامجا تأهيليا و استشفائيا خاصا لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا فى مباراة المقاولون العرب بالأمس، وأدت هذه المجموعة فقرة تأهيلية خفيفة داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى، بجانب التدريبات الاستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم، وفقا للبرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفنى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.