شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامى يقود التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، اختبارا صعبا عندما يلتقى مع الأهلى على استاد برج العرب، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الإسماعيلى، كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد دسوقى، باهر المحمدى، محمد هاشم، كريم عرفات

الوسط: سيرجى أكا، محمد حسن، عبد الرحمن مجدى، ياو أنور، أحمد مدبولى

الهجوم: محمد الشامى

ويغيب عن الإسماعيلى في مباراة اليوم كل من محمد فوزى وصالح جمعة وأبو بكر حمزة الجمل للإصابة، بالإضافة إلى التونسى حمدى النقاز وإياد العسقلانى وأحمد محسن لأسباب فنية، ومحمد مخلوف وعمر الوحش لأسباب تأديبية، والتونسى فراس شواط للهروب من الفريق والسفر إلى تونس دون إذن مسبق وإعلانه فسخ التعاقد من جانب واحد.

ويستعيد الإسماعيلى خدمات ظهيره الأيمن كريم عرفات أمام الأهلى، فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل فى إطار المباراة المؤجلة من بطولة الدورى.

وغاب كريم عرفات عن الإسماعيلى أمام فريق أسوان بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات بعدما حصل على الإنذار الثالث أمام طلائع الجيش.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها بعد خوض 30 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 13 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفا.