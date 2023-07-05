شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول طلبات برونو روماو فى فاركو قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود البرتغالى برونو روماو، المدير الفنى الجديد لفاركو، استعدادات فريقه لمواجهة المصرى البورسعيدى فى المباراة المقبلة بالدورى، حيث خاض المدرب أول تدريبات الفريق البرتقالى أمس الثلاثاء عقب وصوله للقاهرة مباشرة.

وطلب برونو روماو شرائط مباريات المصري البورسعيدى بالدوري لمشاهدتها للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف كتيبة ميمى عبد الرازق قبل ملاقاته في الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري بحثاً عن استعادة الانتصارات. وخسر فاركو من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ليودع بطولة كأس مصر، ثم خسر من إنبى في الدوري بهدفين مقابل هدف ويطمع في استعادة الانتصارات مجدداً على حساب المصري. ويحتل فاركو المركز التاسع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 29 هدفا.

وعمل برونو روماو كمدرب مساعد في فاركو سنة 2017 تحت قيادة روي أجواش، والذي كان يتولى تدريب الفريق في دوري الدرجة الثانية قبل صعودهم.

وأعلن فاركو التعاقد مع المدرب البرتغالي برونو روماو لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، وكان نادي فاركو، قد أعلن اتفاق مسؤولوه مع المدير الفني طارق العشري على إنهاء التعاقد بموافقة الطرفيين بالتراضي.

ووجه مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار الشكر للمدير الفني على الفترة التي قضاها مع الفريق البرتقالي.

ويتبقى لفاركو مباراتين خلال الموسم الجاري من الدوري الأولى أمام فاركو يوم الأحد 9 يوليو الجاري والثانية أمام الزمالك يوم الأحد الموافق 16من الشهر ذاته.

أعلن مسئولو نادى فاركو إنهاء التعاقد مع طارق العشرى، المدير الفني لفريق الكرة الأول، بموافقة الطرفين بالتراضى، ووجه مجلس إدارة نادى فاركو، برئاسة عز الدين ياشار، الشكر للمدير الفنى على الفترة التى قضاها مع الفريق البرتقالى.

وتولى طارق العشرى تدريب فاركو خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل بسبب سوء النتائج، وقاد العشرى فاركو فى 20 مباراة، حتى الآن، فاز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 7، وخسر 5 مباريات فقط، وحصد 28 نقطة.