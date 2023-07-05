شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلحاج ينتظم فى مران الزمالك بعد عودته من الإجازة وتعليمات خاصة لـ شبانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم المغربي أحمد بلحاج لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء،استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك أحمد بلحاج في التدريبات الجماعية صباح اليوم بشكل كامل، سواء في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية استعدادا للفترة المقبلة.

فى سياق متصل منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، تعليمات فنية خاصة لمحمود شبانة مدافع الأبيض.

وشارك محمود شبانة مدافع الفريق في التدريبات الجماعية صباح اليوم بشكل كامل بعد غيابه عن مواجهة المقاولون العرب بالأمس في كأس مصر.

وفي نفس السياق وضع الجهاز الفني للفريق برنامجا تأهيليا خاصا لعمرو السيسي لاعب الوسط على هامش مران اليوم.

و أدى اللاعب مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب بجانب الجيمانيزيوم، ولم يشارك في باقي فقرات المران وفقا لقرار الجهاز الفني منعا لتعرضة للإرهاق بعد المشاركة أمس أمام المقاولون العرب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.