شكرا لقرائتكم خبر عن شريف العريان: المنتخب الأولمبي حقق إنجازا تاريخيا وميكالى مدرب خبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس شريف العريان نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن هناك تكاتفا كبيرا من الجميع في مصر وراء المنتخب الأولمبي سواء من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد الكرة.

وقال شريف العريان في تصريحات لبرنامج كيك أوف مع أحمد خيري: "هناك تكاتف كبير من الجميع في مصر وراء المنتخب الأولمبي سواء من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد الكرة الذي تعاقد مع مدرب على أعلى مستوى وصاحب ذهبية سابقة في الدورة الأولمبية فهو مدرب خبير".

وأضاف: "أنا عاشق لـ حمزة علاء وأرى أنه سيكون حارسا عظيما لمصر في المستقبل ومنذ أن كان في الناشئين كان واضح مستواه المميز".

وتابع: "المنتخب الأولمبي حقق إنجازا تاريخيا وظهر نجومه بمستوى مشرف للرياضة المصرية ونتمنى أن يحقق فريق جماعي ميدالية أولمبية، والمنتخب الأولمبي قدم أداءً مميزًا في البطولة، والفرحة الكبرى ستكون يوم السبت بتحقيق اللقب وسيتم إعداده بشكل جيد للمنافسة في الأولمبياد وتخطي دور الـ 8 وهو أقصى ما وصل إليه في آخر مشاركتين له.

وأوضح: "هدف المنتخب الأولمبي أولا كان التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 والآن التركيز سيكون محاولة تحقيق ميدالية أولمبية وهناك دعم كبير للألعاب الجماعية وأيضا الفردية".

وأضاف: "الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية، ونملك 28 لعبة أولمبية ونتمنى تأهل 23 لعبة على الأقل إلى أولمبياد باريس 2024 وهناك هدف نتمنى تحقيقه وهو وجود أكبر بعثة مصرية في تاريخنا في الأولمبياد".