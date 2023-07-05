بين ملامسة اللقب وآمال البقاء.. مواجهة كلاسيكية بين الأهلي والإسماعيلي في الدوري الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يواجه الأهلي فريق الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل استعادة انتصارات والاقتراب خطوة نحو تحقيق درع الدوري للمرة الـ43 في تاريخه بعد غياب موسمين.

على الجانب الآخر، يبحث الإسماعيلي عن تحقيق نتيجة إيجابية لتكون طوق نجاة نحو تأكيد بقاؤه في الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم محتلا صدارة الدوري المصري برصيد 69 نقطة من 27 مباراة، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة من 31 مباراة.

ويحتاج الأهلي إلى 8 نقاط من أجل حسم البطولة والتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

حكم المباراة

يدير مباراة الأهلي والإسماعيلي الليلة الحكم أحمد الغندور، بحسب ما أعلنته لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة.

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد قندوسي.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود عبد المنعم "كهربا".

تشكيل الإسماعيلي المتوقع

من المتوقع أن يلعب الإسماعيلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد دسوقي - محمد هاشم - باهر المحمدي - عصام صبحي.

خط الوسط: سيرجي أكا - محمد حسن.

خط الوسط الهجومي: ياو أنور - محمد الشبراوي - أحمد مدبولي.

خط الهجوم: محمد الشامي.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي والإسماعيلي عبر قناة "أون تايم سبورتس" ، حيث تمتلك قناة أون تايم سبورتس الحق الحصري لبث مباريات بطولة الدوري العام.