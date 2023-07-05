شكرا لقرائتكم خبر عن 11 لاعبا يسجلون غيابا عن الأهلى أمام الإسماعيلى بالدوري الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة الاسماعيلى فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء بإستاد برج العرب بالاسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويغيب عن الاهلى فى مباراة الاسماعيلى الليلة كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى وعمرو السولية للإصابة وأيمن أشرف وشادى حسين لأسباب فنية وحمدى فتحى وبرونو سافيو للرحيل عن النادى ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء للتواجد مع المنتخب الاوليمبى فى كأس أفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني - كريم الدبيس - رأفت خليل - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - أحمد قندوسي - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - حسين الشحات -كريستو - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف - محمود كهربا - بيرسي تاو

ويتربع الأهلي على صدارة الدوري برصيد 69 نقطة، بعد أن تعادل مع فيوتشر في اللقاء الذي جمع الفريقين، الأحد الماضي، والمؤجل من الجولة 24 ببطولة الدوري.

ويسعى الأهلي للعودة للانتصارات في الدوري مرة أخرى، بعد السقوط في فخ التعادل السلبي أمام فيوتشر في اللقاء الأخير.