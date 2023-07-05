شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى مع منتخب مصر الأوليمبى.. 17 مباراة بدون خسارة والتأهل للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح البرازيلي روجيرو ميكالي في فرض أسمه في تاريخ الكرة المصرية بعد نجاحه في قيادة المنتخب للتأهل لاوليمبياد باريس 2024 بعد الفوز أمس على غينيا بهدف دون رد ليتأهل لنهائي كأس أمم أفريقيا لمواجهة المغرب يوم 8 يوليو الجاري .

خاض ميكالي مع منتخب مصر 17 مباراة ما بين رسمية و وودية نجح في الفوز في 10 مباريات و التعادل في 7 ولم يتلقي أي هزيمة.

كما نجح منتخب مصر الأوليمبي تحت قيادة ميكالي في تسجيل 17 هدف واستقبل مرماه 4 أهداف فقط.