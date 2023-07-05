شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن انتقال برونو سافيو إلى بوليفار بصفة نهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الأهلي موافقته على انتقال برونو سافيو،مهاجم الفريق، إلى نادي بوليفار البوليفي بصفة نهائية.. وقام أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية.

وانضم برونو سافيو "28 عاما" إلى الأهلى مطلع الموسم الحالى قادما من بوليفار.

وأعلن نادى بوليفار البوليفى، اليوم الأربعاء، عودة البرازيلى برونو سافيو صانع ألعاب الأهلى المصري لصفوفه، ونشر بوليفار عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر صورة للاعب بقميص النادى معلنا عودة سافيو إلى صفوف الفريق مرة أخرى، ولم يكشف النادى البوليفى تفاصيل الصفقة أو مدة التعاقد الخاص باللاعب.

وانضم برونو سافيو، 28 عاما، إلى الأهلى المصرى مطلع الموسم الحالى قادما من بوليفار، ولعب سافيو مع الأهلى 18 مباراة وسجل هدفين فى مرمى الزمالك ببطولة كأس السوبر المصرى وغزل المحلة بالدورى وصنع 3 أهداف لزملائه.

وابتعد سافيو عن المشاركة مع الأهلى منذ فترة طويلة وتردد أن اللاعب البرازيلى حرض مواطنه جوستافو سوزا لاعب جيونبوك الكورى الجنوبى على عدم الانضمام للأهلى فى الانتقالات الشتوية الماضية.