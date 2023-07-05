مرتضى منصور يتحدث عن إيقاف كهربا قبل مواجهة القمة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي صدر ضده مؤخرا قرارا بالعزل من منصبه، عن تطورات جديدة في قضية محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي.

وقال مرتضى، في فيديو عبر قناة "الزمالك": "لما اشتكي كهربا، المفروض أني أبعت رقم الحساب، طب الحساب مقفول، يشتكي هو ويقعد سنتين؟".

وأضاف رئيس الزمالك: "وصل جواب بشأن عقوبة كهربا، وهي مهلة 6 أيام من أجل أن يثبت كهربا حقيقة سداده للغرامة، وإن لم يثبت ذلك سيتم إيقافه 6 أشهر".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد قرر فرض غرامة قدرها 2.5 مليون دولار لصالح الزمالك، مع فوائد تضاف على المبلغ مع كل تأخير عن السداد، بسبب رحيله عن الأبيض دون استكمال عقده القانوني.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم 13 من الشهر الحالي، على استاد القاهرة الدولي.