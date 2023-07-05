إصابات وأسباب فنية.. 11 لاعبا يغيبون عن الأهلي أمام الإسماعيلي الليلة

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الأهلي فريق الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل استعادة انتصارات والاقتراب خطوة نحو تحقيق درع الدوري للمرة الـ43 في تاريخه بعد غياب موسمين.

على الجانب الآخر، يبحث الإسماعيلي عن تحقيق نتيجة إيجابية لتكون طوق نجاة نحو تأكيد بقاؤه في الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم محتلا صدارة الدوري المصري برصيد 69 نقطة من 27 مباراة، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة من 31 مباراة.

ويحتاج الأهلي إلى 8 نقاط من أجل حسم البطولة والتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الاهلى فى مباراة الاسماعيلى الليلة ١١ لاعبا، وهم: أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى وعمرو السولية للإصابة وأيمن أشرف وشادى حسين لأسباب فنية وحمدى فتحى وبرونو سافيو للرحيل عن النادى ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء للتواجد مع المنتخب الاوليمبى فى كأس أفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني - كريم الدبيس - رأفت خليل - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - أحمد قندوسي - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - حسين الشحات -كريستو - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف - محمود كهربا - بيرسي تاو