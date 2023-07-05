ماونت ينتقل إلى كتيبة مانشستر يونايتد (رسميًّا)

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد مسئولو مانشستر يونايتد الإنجليزي مع ماسون ماونت فى صفقة تمتد حتى عام 2028 مع حرية خيار التمديد لموسم إضافي فوق العقد المبرم بين الطرفين.

رسميًّا.. مانشستر يونايتد يُعلن تعاقده مع ماونت قادمًا من تشيلسي:

أبرم مانشستر يونايتد تعاقده مع ماونت بعرض مالى وصل الى 55 مليون جنيه إسترليني قيمة العقد بين اللاعب والنادى لمدة 4 سنوات قادمة.

قام ماونت بفسخ تعاقده مع نادى تشيلسي الإنجليزي الذى كان ينتهى نهاية الموسم المقبل إلا أن اللاعب فضل الرحيل عن البلوز لصفوف مانشستر يونايتد.

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الإنجليزي ماسون ماونت، قادمًا من صفوف تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رحَّب الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بصفقة ماونت، إذْ نشر فيديو تقديميًّا للاعب.

أرقام ماوس ماونت مع تشيلسي:

تدرج ماونت في الفئات السنية لتشيلسي، وسجَّل 27 هدفًا وصنع 22 في 129 مباراة مع الفريق في الدوري الإنجليزي.

شارك اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والفائز بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي في عام 2021، في 36 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي.

كما خاض نهائي "يورو 2020" أمام إيطاليا كأساسي قبل خسارة منتخب بلاده بركلات الترجيح.



بيان مانشستر يونايتد عن موقف لاعبيه خلال الميركاتو الصيفي:

جاء بيان مانشستر يونايتد كالآتي: "فيما يتعلق بقسم حراس المرمى، تظل المناقشات مفتوحة مع ديفيد دي خيا بشأن عقد جديد محتمل، في حين تم تجديد عقد توم هيتون وناثان بيشوب".

أضاف البيان: "تم تمديد عقد المدافعين ريس بينيت وإيثان ليرد، بينما من المتوقع أن يظل مدرب لاعب تحت 21 عامًا توم هادلستون في منصبه بعد المناقشات حول عقد جديد، كما تم عرض صفقة على المهاجم الشاب ماتيو ميخيا".

تابع بيان مانشستر يونايتد: "كما أُعلن الشهر الماضي، رحل قلب الدفاع فيل جونز بعد 12 عامًا و229 مباراة مع يونايتد، كما يغادر زميله المدافع أكسل توانزيبي بعد 37 مباراة مع الفريق الأول، بعد أن قاد الشياطين في كل المستويات منذ انضمامه إلى الأكاديمية وهو في الثامنة من عمره".

واصل: "يبحث إيثان جالبريث وديشون برنارد عن فرص جديدة في أماكن أخرى بعد فترات الإعارة في سالفورد سيتي وبورتسموث، على التوالي، لعب كلاهما مع الفريق الأول للمرة الأولى مع يونايتد في مباراة الدوري الأوروبي 2019 ضد أستانا في كازاخستان".

اختتم البيان: "سيغادر إريك هانبري وتشارلي ويلينز وماني نوركيت الأكاديمية بعد انتهاء فترتهم الحالية، الأكاديمية فخورة بجميع اللاعبين الشباب المغادرين وإنجازاتهم أثناء وجودهم في النادي".