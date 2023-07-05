كهربا والزمالك.. صراع مستمر ونهاية غير متوقعة

ياسر رشاد - القاهرة - لا تزال قضية كهربا ونادي الزمالك محل إثارة للجدل لمتابعيها، بعد المستجدات التي طرأت خلال الفترة الأخيرة، بعدما أرسلت إدارة الفارس الأبيض خطابًا للاتحاد الدولي لكرة القدم للمطالبة بحق النادي في هذه القضية.

وتلقى الزمالك رد من قبل “فيفا”، بعد الخطاب الذي استلمه خلال الأيام القليلة الماضية من الإدارة البيضاء، حيث أكد فيه على عدم دفع اللاعب للغرامة الموقعة عليه طيلة الفترة الأخيرة.

رد الفيفا على خطاب الزمالك الأخير

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الخطاب الذي أرسله نادي الزمالك يطالب فيه بإيقاف اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الأهلي، بسبب عدم التزامه بدفع الغرامة الموقعة عليه من قبل المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وجاء رد الفيفا، كالتالي:"أرسل الفيفا خطاب للفارس الأبيض جاء فيه: "وفقًا للقرار الذي اتخذه نائب رئيس لجنة الانضباط في الفيفا يوم 2 فبراير 2023 (القرار)، السيد محمود عبد المنعم، يبدو أن "المدعى عليه" لم يسدد خلال المهلة المحددة للمبلغ المستحق لنادي الزمالك، وبالتالي يطلب الأخير من بين جملة أمور "تعليق "المدعى عليه" لمدة 6 أشهر".

وتابع: "في هذا الصدد، نود إبلاغ الأطراف أنه وفقًا للنقطة 3 من القرار، سيتم إعادة تقديم القضية وإحالتها إلى الاجتماع التالي للجنة الانضباط في فيفا في 3 أغسطس 2023 للتقييم، من أجل اتخاذ قرار بشأن فرض حظر من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم على السيد محمود عبد المنعم لمدة 6 أشهر".

الزمالك وكهربا

كهربا

نجح نادي الزمالك في الحصول على حكم من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بتغريم كهربا 2 مليون دولار بجانب 5% فوائد على الغرامة، وذلك اعتبارًا من يونيو من العام 2019.

جاء ذلك بسبب رحيل كهربا عن الزمالك ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في 2019، دون إبلاغ مجلس الإدارة، وبعد ذلك عاد للدوري المصري من خلال بوابة الأهلي، مما جعل مسؤولي القلعة البيضاء يتخذون كافة الإجراءات القانونية لحفظ حق النادي وجماهيره.

وتعرض اللاعب للإيقاف لمدة 6 شهور، لكنه عاد مرة أخري لممارسة كرة القدم مع الأهلي، بعدما تقدم محامي كهربا بطعن على الحكم، مما نجح في الحصول على مهلة من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" يسمح بمشاركة موكله في المباريات بشكل طبيعي حتى جمع المبلغ المطلوب.

مصير كهربا

كهربا

كشفت مصادر خاصة لـ "الخليج 365" أن كهربا لن يتحمل إيقافه لمدة 6 شهور أخري، بعدما عاني بشدة من الإيقاف الأول الذي تعرض له بعد عودته للدوري المصري قادمًا من البرتغالي.

واوضحت أن الأموال الخاصة بالغرامة جاهزة لدي اللاعب، ويرغب المستشار أشرف عبد العزيز، محامي كهربا، في دفعها قبل موعد الفيفا الأخير وهو الثالث من أغسطس المقبل، حتى لا يتعرض اللاعب للإيقاف 6 شهور مقبلة مرة أخري، مما يعني أن هذا الإيقاف سيؤثر على مسيرة اللاعب في المستقبل.

وشددت المصادر على أن الأهلي لم يقف طوال المدة الماضية مكتوف الأيدي، حيث ساند اللاعب معنويًا وماديًا أيضًا، بعدما قام بتوفير جزء كبير من الأموال للاعب من أجل دفع الغرامة دفعة واحدة، حتى لا يتعرض للإيقاف مجددًا.

وأشارت إلى أن اللاعب يرغب في إنهاء قضيته مع الزمالك من أجل التركيز مع الأهلي في المباريات المقبلة، بعد المستويات القوية التي قدمها اللاعب مع القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة، مما يجعله يرغب في الاستمرار في تقديم مستويات أقوي.

وكان المستشار أشرف عبدالعزيز، محامي كهربا، قد أكد بأن اللاعب سيقوم بدفع الأموال الخاصة بالغرامة في الموعد القانوني لها، حتى لا يتعرض للإيقاف مرة أخرى، بعد حصول الزمالك على حكم نهائي بتغريم موكله 2 مليون دولار، بجانب فوائد 5% من موعد إصدار العقوبة.