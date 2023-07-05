الأهلي السعودي يُراقب نجم فيورنتينا الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح أهلي جدة السعودي في الحصول على خدمات النجم البرازيلي روبرت فيرمينو، في صفقة انتقال حر، بعدما وجَّه ليفربول الإنجليزي الشكر للاعب مع نهاية الموسم الماضي.

كشفت تقارير صحفية تلفزيونية أن إدارة أهلي جدة السعودي تُراقب الفرنسي جوناثان أيكوني، لاعب فيرونتينا الإيطالي، بعدما أصبح اللاعب ضمن اهتمامات إدارة الراقي خلال الميركاتو الصيف الحالي.

نجح الأهلي في ضم الحاري السنغالي إدوارد ميندي، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، بعد المفاوضات القوية بين اللاعب والفريق السعودي، بجانب فيرمينو.

جوناثان أيكوني

يلعب أيكوني صاحب الـ 25 عامًا في مركز الجناح الأيمن، كما أنه يُجيد اللعب في مركز صناعة اللعب والمهاجم الوهمي.

من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب من أصول كونجولية مع الفيولا في يونيو 2026، لكنه يرغب في خوض تجربة احتراف جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولعب أيكوني لعدد من الأندية الكبيرة وعلى رأسها باريس سان جيرمان وليل الفرنسيين وفيورنتينا.

أهلي جدة "عينه" على ساديو ماني:

يضع أهلي جدة السعودي عينه على النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أكدت تقارير صحفية ألمانية أن أهلي جدة يُراقب ماني مما يجعله هدفًا أساسيًّا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد.

أوضحت أن إدارة الراقي تمتلك إصرارًا على التعاقد مع ماني خلال الفترة القليلة المقبلة، بعدما التعاقد مع الدولي البرازيلي فيرمينو خلال الساعات القليلة الماضية.

أشارت التقارير إلى أن قلعة الكؤوس لم تعد النادي الوحيد في الدوري السعودي، الذي يرغب في التعاقد مع الأسد السنغالي، إذْ أصبح عددًا من فرق أخري ترغب في الحصول على خدمات نجم السيلساو.

في السياق نفسه، أوضحت شبكة "سكاي سبورتس" أن الأهلي السعودي يتواصل خلال الفترة الحالية ساديو ماني لمعرفة رأيه فيما يخص لعبه في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.

أكدت أن ماني لم قرر بشكل نهائي الرحيل أو البقاء في بايرن ميونخ، لكنهم سينتظرون قراره، فيما يخص لعبه في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن أهلي جدة نجح في الصعود لدوري "روشن" للأندية المحترفة، بعدما هبط خلال الموسم قبل الماضي، ليبدأ رحلة المنافسة على الألقاب المحلية بالتعاقد مع نجوم عالميين.