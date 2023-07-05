إبراهيما نداي: "أعتذر للاعبي المقاولون العرب"

ياسر رشاد - القاهرة - اعتذر السنغالي إبراهيما نداي لاعب فريق الزمالك للاعبي المقاولون العرب، بعد الاستعراض الذي قام به خلال مباراة فريقه أمس أمام الذئاب.

فاز الزمالك على المقاولون بنتيجة سداسية مقابل هدف في دور ربع نهائي كأس مصر، ليصعد لنصف النهائي.

كتب نداي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": مرحبًا بجميع مشجعي الكرة المصرية، أعتذر حول الاستعراض الذي قمت به خلال مباراة المقاولون".

تابع: "لم أكن أعلم أن ذلك الاستعراض ممنوع في مصر، أو أنها إشارة لعدم الاحترام، لأننا في إفريقيا نقوم بذلك من أجل المتعة فقط، آسف جدًّا لجميع اللاعبين بالمقاولون العرب".

يستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، ذلك استعدادًا لمباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز.



الزمالك يكتسح المقاولون بسداسية ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر:



اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق المقاولون العرب بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

تقدِّمُ الزمالك بالهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 17 سددها اللاعب أحمد سيد زيزو بنجاح، قبل أن يعاود اللاعب ذاته التسجيل ومضاعفة النتيجة عند الدقيقة 39 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

واصل الزمالك تألقه في المباراة وفرض سيطرته منذ بداية أحداث الشوط الثاني، إذْ نجح لاعبي الفارس الأبيض في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية، كانت البداية مع النجم التونسي سيف الدين الجزيري والذي نجح في تسجيل الهدف الرابع بعد صناعة من إبراهيم نداي في الدقيقة 51.

بعد دقيقتين سجَّل شيكابالا الهدف الخامس للفارس الأبيض بمهارة فردية ومن تسديدة قوية لتسكن الشباك في الدقيقة 54، ثم ضاعف الجزيري أهدافه مسجّلًا الهدف السادس والثالث له في اللقاء في المباراة في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

في منتصف الشوط الثاني نجح البديل فادي فريد في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه للمقاولون العرب في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

